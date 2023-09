Rone offre quatre inédits à son album symphonique

Qu’elle soit à l’initiative de pianistes virtuoses ou de producteurs chevronnés, la rencontre entre musiques classiques et électroniques est devenue un rituel presque banal en l’espace d’une décennie, même si les pièces les plus pertinentes sont souvent le fait d’artistes ou de labels possédant une véritable griffe en la matière. Au sein de sa petite maison Infiné, pionnière du genre avec Francesco Tristano, Rone a de son côté pu trouver l’environnement idéal pour construire des ponts entre sa techno intelligente et l’immensité qu’offre l’interprétation orchestrale.

Ainsi, après avoir accordé le répertoire de Benjamin Britten aux voix adolescentes de la Maitrise de Radio France puis publié une longue pièce inspirante réalisée avec une formation de 85 musiciens, l’électronicien dévoilait finalement au mois de juin dernier un album live hors-norme gravé avec l'Orchestre national de Lyon. Intitulé L(oo)ping, ce disque confirmait avec brio l’appétence symphonique du Parisien et le sens de son travail réalisé depuis des années avec le compositeur et arrangeur Romain Allender pour marier les deux répertoires.

De Bora à Mirapolis en passant par son dernier projet Room With A View, Rone avait choisi de revisiter des compositions issues de toute son œuvre lors de cette représentation captée à l'Auditorium de Lyon. Aujourd’hui, le quadragénaire augmente un peu plus encore cette expérience en dévoilant quatre inédits joués eux aussi lors de ce moment rare mais qui ne figuraient pas au tracklisting de L(oo)ping. Des titres principalement issus de la période Tohu-Bohu, son second album publié en 2012, parmi lesquels Parade, l’entêtant et cinétique So So So, mais aussi l’inoxydable By Bye Macadam, l’un des titres les plus emblématiques du producteur et qui se pare ici d’une énergie collective renversante. Top.

