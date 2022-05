Rosalía ou la vie sauvage dans "Delirio de Grandeza"

Jusqu’où donc ira Rosalía ? Révélée il y a quatre ans grâce à son visionnaire album El Mal Querer, la jeune chanteuse espagnole s’est imposée depuis comme l’une des figures les plus captivantes de la pop d’aujourd’hui, réalisant le tour de force de mixer traditions folk ou flamenco, fulgurances rap ou reggaetón, et bien d'autres inspirations plus personnelles dans un creuset aussi inclassable que futuriste. La vingtenaire peut bien savourer aujourd’hui le succès public comme critique de son dernier album Motomami publié en mars dernier, et qui la hisse au rang de véritable phénomène, rare trait d'union entre musiques expérimentales et mainstream à l’instar, par exemple, de son ainée M.I.A.

Poursuivant sur sa lancée, Rosalía continue aujourd’hui de décliner en images son nouveau disque et vient ainsi de mettre en ligne le clip de Delirio de Grandeza. Relecture de l’original du label Fania enregistré en 1968 par le chanteur cubain Justo Betancourt, cette reprise stéroïdée aux samples des Vistoso Bosses s’offre ainsi une vidéo aux ambiances sylvestres. En forme de robinsonnade version camping sauvage, Rosalía se frotte ainsi au tir à l’arc, à l’allumage d’un feu de bois, et même au maniement d’une tronçonneuse dans une échappée improbable et qui s’achève dans l’extase. Cool.

