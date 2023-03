Rufus Wainwright renoue avec ses racines sur l'album "Folkocracy"

Entre deux albums, le compositeur et songwriter a passé plusieurs années à écrire des Opéras avant de nous laisser il y a deux ans avec l'élégance suprême des orchestrations pop-folk de son album Unfollow The Rules. La cinquantaine approchant, le fils des chanteurs folk Loudon Wainwright III et Kate McGarrigle a ressenti le besoin de replonger dans cette musique qu'il a commencé à jouer sur scène en famille dès l'âge de 13 ans.

« Je viens d'une véritable folkocratie qui s'est beaucoup mélangée à d'autres folkocraties telles que les Seegers et les Thompsons. Je me suis tourné vers l'opéra et la pop. Maintenant, je suis de retour là où tout a commencé » confie Rufus Wainwright qui a décidé de s'entourer sur sa nouvelle collection de chansons d'un véritable All Stars d'interprètes comme Anonhi, Andrew Bird, David Byrne, Sheryl Crow, Madison Cunningham, Susanna Hoffs, Chaka Khan, John Legend, Van Dyke Parks, Nicole Scherzinger ou Chris Stills.

Folkocracy, qui marquera également le 25e anniversaire de son premier album éponyme de 1998 est aussi une affaire de famille puisque le songwriter s'est entouré de ses deux soeurs chanteuse Martha Wainwright et Lucy Wainwright Roche ainsi que sa tante Anna McGarrigle. Une oeuvre spéciale sur laquelle résonne aussi le banjo de sa défunte mère joué ici par l'ami de la famille Chaim Tannenbaum.

Sur le premier single Down In The Willow Garden, l'artiste a invité la chanteuse country-folk et amie Brandi Carlile: « Chanter avec Rufus, c'est comme regarder des oiseaux tourbillonner ensemble instinctivement en vol » déclare-t-elle tandis que son complice explique à propos de cette reprise d'une ballade meurtrière traditionnelle des Appalaches : « La chanson est tellement brutale et masochiste que j'ai préféré la chanter avec une femme. Ce qui est étonnant avec tant de chansons folkloriques, c'est que, du point de vue du contenu, elles sont toujours d'actualité. Pensez aux crimes commis avec des armes à feu aux États-Unis en ce moment ».