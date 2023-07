"Rumours Live", un concert inédit de Fleetwood Mac édité

Avec l'arrivée au mitan des années 70 des Californiens Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, le groupe blues rock britannique Fleetwood Mac change de statut, devenant l'une des formations pop rock phares de l'époque. Un succès planétaire qui culmine, malgré d'incessantes tensions, en 1977 avec la sortie de Rumours, véritable usine à tubes qui reste le huitième album le plus vendu dans l'histoire. Trois ans après la disparition du guitariste fondateur Peter Green et quelques mois après celle de la chanteuse et claviériste Christine McVie, Warner annonce la parution de Rumours Live, un concert gravé le 29 août 1977 au Forum de Los Angeles, Inglewood, dont seule la version live du titre Gold Dust Woman avait été publiée en 2021.

Retour en 1977, l'album Rumours, le onzième du groupe, est vite classé numéro 1 aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Après une tournée mondiale, Fleetwood Mac revient à Los Angeles pour trois concerts devant près de 50 000 fans. Rumours Live captive l'énergie de la performance de Mick Fleetwood, John McVie et Christine McVie, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham qui livrent des versions exubérantes des titres de leur album éponyme de 1975, de Rumours et du titre Oh Well, un chef-d'œuvre de guitare rock sorti à l'origine en 1969 et écrit par Peter Green.

