"Run", le 4-Juillet combattant de Killer Mike

Est-ce un simple one-shot ou doit-on s’attendre à un retour plus durable de Killer Mike ? La moitié de Run The Jewels n’avait pas donné de nouvelles en solo depuis presque une décennie, travaillant toutes ces années à la bonne fortune de son tandem mené avec son comparse El-P. C’est pourtant bel et bien avec une petite bombe que revient aujourd’hui le rappeur d’Atlanta, un morceau au casting de luxe servi par un clip lui aussi impressionnant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Baptisé sobrement Run, ce nouveau titre est pourtant une production XXL qui célèbre à sa manière le Jour de l’Indépendance américaine. Introduit par un monologue du fameux Dave Chappelle, le morceau s’installe ensuite dans des basses entêtantes avant d’offrir le temps d’un couplet le micro au sulfureux Young Thug (actuellement derrière les barreaux). « Run, run, nigga, run », tonne ainsi tout du long Killer Mike sur ce brûlot dédié aux luttes afro-américaines et mis en images dans un clip coup de poing. En forme d’uchronie réinventée en slow-motion, Killer Mike et ses troupes y combattent ainsi une armée constituée de Nazis et de Confédérés sur un champ de bataille franchement spectaculaire. Frappant.