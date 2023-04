Ryūichi Sakamoto, virtuose du septième art, est mort

Le Japon vient de perdre l’un de ses plus grands artistes. Le compositeur et pianiste Ryūichi Sakamoto s’est éteint mardi 28 mars à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie a annoncé ce dimanche son entourage sur son site internet. "Il a vécu avec la musique jusqu'à la toute fin", a ajouté son équipe dans un communiqué, expliquant que l'artiste avait souhaité des funérailles discrètes réservées à son cercle familial. Alors qu’il luttait contre un cancer féroce depuis plusieurs années, ce virtuose n’avait jamais été aussi recherché et célébré que ces derniers mois pour son œuvre titanesque forgée durant près de cinquante ans.

Depuis sa naissance en 1952 à Tokyo, la vie de Ryūichi Sakamoto semble ainsi n’avoir été consacrée qu’à faire progresser la musique. Encore jeune, ce féru des tous premiers synthétiseurs avait rencontré et popularisé dès les années 70 la musique électronique naissante avec son Yellow Magic Orchestra. Aux côtés du bassiste Haruomi Hosono et du chanteur-batteur Yukihiro Takahashi (disparu au mois de janvier), Sakamoto tient alors les claviers de ce trio synth-rock génial dont le premier disque éponyme sort en 1978, trois ans avant le Computer World de Kraftwerk dont les premiers travaux inspirèrent la trajectoire musicale du groupe nippon.

Cette fougue expérimentale des débuts n’a jamais par la suite quitté cet artiste total, qui chercha régulièrement dans les nouveaux instruments (sampleurs, synthés, séquenceurs) la meilleure façon de sublimer piano et autres violons dans ses compositions. Dès 1983, Ryūichi Sakamoto se fait ainsi connaître au cinéma du monde entier en composant la bande-originale du troublant Furyo, un drame signé par son compatriote Nagisa Ōshima. Il y incarne également à l’écran le capitaine Yonoi et donne la réplique à un David Bowie provocant qui campe le major Jack Celliers, tandis que le succès international du film et de sa musique lui ouvrit les portes des plus grands studios.

L'année 1987 marque ensuite la consécration du Sakamoto au grand écran. Pour la musique du Dernier Empereur – sur lequel il travaille par ailleurs avec David Byrne, le Japonais est oscarisé et débute alors une collaboration fertile avec le réalisateur italien Bernardo Bertolucci auquel il offrit également les bandes originales d’Un Thé au Sahara puis, en 1993, du spirituel Little Buddah. Dans cette période très riche qui le voit mettre en musique les Jeux olympiques de Barcelone , Sakamoto publie également plusieurs albums solo où il collabore avec des artistes de tous horizons parmi lesquels Roddy Frame, Arto Lindsay, ou encore Youssou N'Dour.

Familier de Brian De Palma (Snake Eyes, Femme fatale) comme de Pedro Almodovar pour qui il signa la bande-son magnifique de Talons Aiguilles , Ryūichi Sakamoto faisait son grand retour à Hollywood en 2016 avec la musique de The Revenant, accompagné alors par l’un de ses fidèles, le producteur électronique Alva Noto avec qui il avait déjà gravé plusieurs albums d’ambient dans les années 2000.

Symbole de son ingéniosité musicale qui le conduisit à composer pour les plus grands, le premier album en solo du Japonais Thousand Knives fit encore très récemment l’objet d’une relecture collective en forme d’hommage anniversaire. Publié en 1978, ce disque avant-gardiste demeure encore aujourd'hui un véritable ovni, antérieur aux effluves pop du Yellow Magic Orchestra, et s’ouvre avec un titre de groove robotique particulièrement audacieux. Un morceau aux claviers cosmiques qui avait donné son titre à l’album, et que reprit pour l’occasion le bassiste et producteur californien Thundercat . Il y a quelques semaines à peine, Ryūichi Sakamoto dévoilait encore un ultime disque sobrement intitulé 12, douze chansons en forme de croquis musicaux qu'il enregistra tel un journal sonore pendant la bataille de deux ans et demi qu'il mena jusqu'au bout contre la maladie.

Retrouvez ce soir à partir de 21h sur notre antenne un hommage spécial à Ryūichi Sakamoto.