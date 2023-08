Sababa 5 invite la chanteuse Inbal Nur Dekal sur "Yam"

Les cinq musiciens de Sababa 5 avaient décidé l'an dernier de choisir la puissance instrumentale pour développer leur voyage analogique et psychédélique sur un premier album mêlant, dans le temps et l'espace, un groove libérateur associé à des mélodies intemporelles venues de Somalie, d'Iran, d'Ethiopie, du Soudan, d'Egypte ou de Turquie. Un cocktail musical aussi complexe qu'exaltant qui avait débuté avec une série de 45t et un EP sur lesquels résonnaient la voix de la chanteuse tokyoïte Yurika Hanashima et de la chanteuse yéménite Shiran Tzfira.

Des collaborations vocales que la formation israélienne poursuit avec une poignée de titres dont la ballade nostalgique Yam enregistrée avec la révélation de Tel-Aviv, Inbal Nur Dekal. Chanteuse au sein de l'ensemble Yanookis Tavernaou du groupe Quarter to Africa, l'artiste s'est spécialisé la musique Rebetiko, un style qui mélange des influences grecques, turques et moyen-orientales. Son chant passionné se marie ici harmonieusement au groove lancinant de Sababa 5 :

Il y a un mois, le guitariste Ilan Smilan, le bassiste Amir Sadot, le batteur Raz Man, le claviériste Eitan Drabkin et le percussionniste Oded Aloni dévoilaient une collaboration avec la chanteuse et musicienne turque Canay Doğan sur le titre Biga​̂​ne. Actuellement membre du département de jazz de l'Université d'Istanbul, Canay Doğan publie sa musique depuis 2021 dans un univers electro-pop irrésistible. Connue pour sa polyvalence non seulement en tant que chanteuse mais aussi claviériste et batteuse, l'artiste s'intègre à la perfection dans les tribulations psyche-groove de Sababa 5.

