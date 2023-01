"Safari", un titre inédit d'Ali Farka Touré en écoute

Une légende ne meurt jamais et si son fils Vieux Farka Touré perpétue l'immense héritage tant musical que spirituel de l'artiste, écouter des enregistrements inconnus d'Ali Farka Touré est un moment de pur bonheur. Après avoir réédité ses albums phares, son ami et producteur Nick Gold, par l'intermédiaire de son label World Circuit, nous permet de redécouvrir l'extraordinaire richesse de la musique du pionnier du désert blues qui a illuminé la planète avec son art hérité des traditions songhaï et peule de la région sahélienne de Tombouctou, ses messages humanistes et son jeu de guitare au groove hypnotique. L'album posthume Voyageur nous révèle une part d'histoire, une collection privée de neuf titres qu'Ali Farka Touré a enregistré spontanément sur la route et en studio entre deux sessions pour d'autres albums.

Seize ans après la disparition d'Ali Farka Touré le chant incantatoire de l'artiste s'élève à nouveau, prodiguant les conseils nécessaires pour guérir le "mauvais comportement" sur le titre Safari et soutenue par un rythme de calebasse propulsif, le ronronnement fantomatique d'une flûte peul et une guitare électrique mystique. Dans cette réserve secrête d'enregistrements, attendue le 10 mars, l'artiste est rejoint par la diva wassoulou Oumou Sangaré sur trois titres. Ces chansons, qui font partie de ce que le producteur Nick Golddécrit comme des "archives précieuses et privées", ont été révélées par Ali avec parcimonie, parfois apparemment à contrecœur, à Gold sur une période de 25 ans.

