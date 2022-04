Sampa The Great avec Denzel Curry sur "Lane"

Consacrée reine de la planète hip hop en 2019 avec son premier album The Return, la poète et rappeuse d'origine zambienne nous avait offert, depuis, quelques featuring classieux glissant son flow imparable sur Free & Equal d'Angélique Kidjo ou Stumbling Down de l'album posthume du regretté batteur Tony Allen. Pendant la pandémie l'artiste a quitté sa terre d'accueil australienne pour retourner en Zambie et écrire un nouveau chapitre de sa carrière dont elle dévoile aujourd'hui un premier titre gravé avec le rappeur de Floride Denzel Curry.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur Lane, illustré par un clip magnifique de Rochelle Nembhard et Imraan Christian, rayonne toute la spiritualité de l'artiste qui a réussi à bouleverser l'équilibre de la scène hip-hop en mêlant les anciens sons d'Afrique australe à la soul de la Motown, le rap old school, le jazz et les productions électro. Un titre méditatif qui pendant deux minutes laisse place à la gravité de sa voix et de son message déclamé, rejoint par un orgue et des harmonies chorales avant que son flow invite à « créer et explorer ses propres voies, et à aller au-delà de ce qui est prescrit sans jugement ». Denzel Curry que Sampa définit comme « l'homme de la Renaissance du hip-hop du Sud » et qui vient de sortir Melt My Eyez See Your Future, va dans le même sens avec une énergie redoublée. « Mon moi le plus vrai m’encourage à explorer différentes voies, et à aller au-delà de ce que je pense connaître de moi-même » déclare Sampa The Great qui a enflammé le festival de Coachella le week-end dernier.

Publicité

Née en Zambie et élevée au Botswana, la poète Sampa Tembo a étudié à San Francisco et Los Angeles avant de s'installer à Sydney pour des études d’ingénieur du son. En 2015 elle grave son premier projet The Great Mixtape où elle commence a travailler sur l’exploration de son patrimoine africain spirituel et musical. Après la sortie de Birds and The BEE9 elle est invitée sur scène en première partie de Thundercat, Ibeyi, Hiatus Kaiyote ou Kendrick Lamar avant de sortir son album The Return sur le label Ninja Tune entourée d'une pléiade d'invités comme Blue Lab Beats, Krown, Silentjay, Ecca Vendal, Jonwayne ou le collectif de jazz londonien Steam Down.

En écoute : Sampa The Great reine zambienne de la planète hip hop

À réécouter : Blue Lab Beats, l'excellence nu-jazz londonienne

En écoute : Avec Sampa The Great, l’audace posthume de Tony Allen