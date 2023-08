"Sandhills", la nostalgie folk de Toro y Moi

Du rock indé de ses débuts à l'électropop de Causers of This en 2009, le space disco, la deep house, le groove ou l'évasion pysché rock de son dernier album Mahal , le graphiste et producteur californien Chazwick Bradley Bundick navigue avec génie entre le monde des machines et de l'instrumental tissant au fil de ses aventures discographiques pop un road movie sonore sans cesse réinventé. C'est dans un registre folk que Toro y Moi a choisi de délivrer une ode poignante à sa ville natale Columbia en Caroline du Sud sur les cinq balades indie folk de Sandhills. Un EP surprise qui prend vie dans la vidéo de 14 minutes de Steve Daniels :

Son retour récent à Columbia a inspiré à Chaz Bear cette ode nostalgique, préférant le banjo ou le lap steel à ses habituels synthés pour nous imprégner de ses souvenirs. Dans cette acceptation douce-amère d'un véritable retour en arrière impossible, l'artiste évoque le centre commercial Sandhills, lieu de rêve et de blues adolescent, devenu le symbole du déclin du capitalisme et d'un temps d'insouciance révolu.