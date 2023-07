Schubert magistralement interprété par Konstantin Krimmel

Le cycle de lieder Die Schöne Müllerin, (La Belle Meunière), œuvre phare du répertoire du lied allemand s'inspire de poèmes de Wilhelm Müller que Schubert a découvert en 1823. Un jeune meunier ayant terminé son apprentissage, erre dans la campagne à la recherche de son premier emploi. Il arrive à un moulin et tombe amoureux de la fille du meunier. Ces partitions sont un défi pour tout chanteur lyrique.

En étroite collaboration avec le pianiste Daniel Heide qui sans démonstration, est au service du sens, Konstantin Krimmel chante la nature exaltée, la figure de l’eau, l'échec, mais avec une vision de l’œuvre singulière. Son meunier contemporain léger et joyeux se révèlera peu à peu dépressif et suicidaire lorsque ses rêves se seront envolés : "Die schöne Müllerin est une œuvre qui romance le développement d’une maladie mentale et montre, sans filtre, comment un jeune peut se sentir sans un monde émotionnel tempéré. Avec tous ses côtés sombres".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Konstantin Krimmel, membre de l’éminent Opéra de Munich depuis 2021 livre ici son troisième enregistrement pour Alpha Classics. On aime la simplicité et la profondeur de son interprétation, son charisme, son immense palette vocale, la clarté de son phrasé, sa sincérité évidente et la grande sensibilité du duo pour traduire les bouleversements émotionnels de ce répertoire.

L'album Schubert : Die Schöne Müllerin par Konstantin Krimmel et Daniel Heide est sorti le 7 juillet sur Alpha Classics