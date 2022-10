"Scoville Anthem", la partie de scrabble endiablée de L’Entourloop

Toujours inspirés par leur univers cinématographique autant que par la culture soundsystem, Sir Johnny et King James continuent de présenter sur scène les 20 titres fous de leur troisième album avec leur fameuse recette « Banging Hip-Hop Inna Yardie Style » parfait antidote festif à ces temps anxiogènes. Au menu des festivités des bombes sonores fusionnant habilement roots reggae, dancehall, dub, scratch et hip-hop old school boostés par la présence d'une trentaine d'invités comme LMK, Rêverie et Lady Chann sur Scoville Anthem. Un titre détonant et militant illustré aujourd'hui par une vidéo de Mat Santa Cruz & Matthias Brissonnaud mettant en scène trois mamies badass jouant au scrabble.

Vivez le concert de L’Entourloop le 14 octobre au festival Nancy Jazz Pulsations en direct sur FIP.

Pour cette aventure discographique, les diggers et beatmakers stéphanois se sont une nouvelle fois entourés d'un collectif international d'invités allant des jamaïcains Ken Boothe, Bounty Killer, Alborosie, Kabaka Pyramid, Queen Omega ou Marcus Gad à Chali 2Na du groupe américain Jurassic 5, au suédois Promoe du groupe Looptroop Rockers, l’américaine Rêverie, JuJu Rogers, le beatmaker Degiheugi, le rappeur néerlandais BlabberMouf, la sud-africaine Dope St Jude, les pionniers de la jungle UK, General Levy et Tippa Irie, les artistes de la scène grime, Flowdan, Lady Chann et Killa P, le trompettiste N’Zeng, Big Red, O.B.F, Manudigital ou LMK.

« Pour ce titre Scoville Anthem clairement girl power, le moins que l'on puisse dire c'est que LMK, Rêverie et Lady Chann ne nous ont pas déçues et se sont lâchées avec des paroles bien engagées. Pour le clip on voulait une esthétique qui nous ressemble et on a donc invité quelques copines pour une petite partie de scrabble endiablée. Enfin, vous verrez, encore une belle Entourloop » déclarent les artistes.

