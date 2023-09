"Sea of Mirrors", le western enchanté de The Coral

Vingt années ont déjà passé depuis la sortie de The Coral, le premier album étincelant de ces six jeunes Anglais qui réveillèrent soudainement une certaine idée du rock au début de ce siècle. Il est bien difficile aujourd’hui encore de ne pas succomber à l’écoute de Dreaming Of You, leur premier chef-d’œuvre en forme de véritable condensé de jeunesse et d’urgence pop. Un morceau manifeste qui imposa immédiatement le groupe de Liverpool dans l’ébullition d’un moment où les prétendants au meilleur guitar group revival ne manquaient pas, une étiquette pourtant vite réductrice pour cette formation traversée très tôt par les mille inspirations de la musique populaire britannique.

La bande de James Skelly, de Paul Duffy, et de Ian Skelly n’a pas démérité depuis ces années de jeunesse, s’établissant comme une figure haut de gamme de la nouvelle scène rock et partageant à ses débuts les scènes des headliners les plus en vogue de l’époque, Libertines et autres Arctic Monkeys en tête. Surtout, et tandis que leur guitariste historique Bill Ryder-Jones fuyait dès la fin des années 2000 le succès du groupe au profit d’une jolie carrière en solo, The Coral polissait avec ténacité une composition singulière pétrie de psychédélisme et de poésie, au travers d’une dizaine d’albums publiés avec une régularité qui force le respect.

Prolifiques, The Coral le sont toujours assurément comme en témoignait encore leur magnifique Coral Island publié il y a deux ans. Un double album concept où leur virtuosité pour composer l’imaginaire triomphait dans cette histoire de cité chimérique portée par un déluge de cordes et d’arrangements plus riches les uns que les autres. Avec Sea Of Mirrors dévoilé cette semaine, les cinq Anglais offrent aujourd’hui une suite majestueuse à leur précédent projet, un nouveau disque criblé de surréalisme et de poésie.

Enregistré à Liverpool aux studios Parr Street peu de temps avant leur fermeture, Sea Of Mirrors conjugue ainsi l’obsession maritime de The Coral avec leur vieille addiction cinématographique. Conçu comme « la bande-son d’un western spaghetti » d’après le groupe lui-même, ce onzième album produit par Sean O'Hagan (The High Llamas) embarque instantanément ses auditeurs dans un voyage où dominent des canyons de nostalgie et d’onirisme. De l’introduction instrumentale The Actor And The Cardboard Cowboy au languissant Faraway Worlds où s’impose un piano rêveur, les paysages défilent avec enchantement comme sur le sylvestre Cycles of Seasons auquel les cordes des violons et des mandolines offrent une beauté printanière.

Plus loin, c’est la mélodie frissonnante de Wild Bird qui brille dans le couchant, agrémenté de quelques accents moriconiens qui rappellent le postulat de départ du disque. North Wind file encore davantage cette vision d’un far-west empreint de folk magique tandis que les joies simples et pop de That’s Where She Belongs évoquent parfois celles de Belle And Sebastian. Passée l’apesanteur psyché de Dream River et le sélénique Child Of The Moon, le pénétrant Oceans Apart vient conclure de la plus belle façon possible le nouvel album de The Coral. Une chanson, estime le groupe, que "Queen aurait pu écrire à la place de leur ‘Bohemian Rhapsody’ si, au lieu de parcourir le monde, ils étaient restés chez eux à regarder les films des studios Cinecittà et à écouter Gene Clark". Un moment d’évasion final auquel Cillian Murphy (Oppenheimer) offre un monologue irréel à la manière d’un vieil acteur perdu dans les limbes qui relient parfois la fiction à la réalité. Magique.