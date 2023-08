"Seetu", la nouvelle pépite d’African Jazz Roots

Toujours en quête de nouvelles voies, en 2009, le batteur Simon Goubert, figure majeure du jazz européen, projette de monter un répertoire réunissant musiciens traditionnels africains et de jazz. Au festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal, il rencontre l’ange chanteur de la kora, Ablaye Cissoko. Ce descendant d’une famille de griots et adepte des collaborations qui transcendent les genres, incarne la rencontre entre les traditions du peuple Mandingue et la création musicale contemporaine. Deux disques témoignent de leur entente en quintet puis en quartet. Ce troisième album très abouti est le fruit d’un riche travail lors de deux résidences et plusieurs concerts à Saint-Louis du Sénégal et à Paris avant d’entrer au Studio Sextan de Malakoff, fin 2022 avec la pianiste Sophia Domancich, le contrebassiste Jean-Philippe Viret et le percussionniste Ibrahima Ndir nommé Ibou.

Tantôt en tension, tantôt en délicatesse extrême, le quintet hybride s’aventure sur des chemins qu’il a arpenté consciencieusement avant de laisser place à une grande liberté d’interprétation et une épure remarquable. Formes et rythmes issus du jazz modal et des traditions mandingues s'interpellent et s'harmonisent avec finesse, provoquant une écoute limpide et un sentiment de sérénité.

En tournée :

Samedi 11 novembre au Crescent à Mâcon

Dimanche 12 novembre au Hot Club à Lyon

Mercredi 15 novembre au New Morning à Paris

Jeudi 16 novembre au festival Jazzdor à Strasbourg

vendredi 17 novembre au D’Jazz Festival de Nevers

Samedi 18 novembre à Pléneuf

Dimanche 19 novembre à La Bouëxière à Liffré