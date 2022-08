"Sentimental Fool", nouveau sommet soul de Lee Fields

Redécouvert sur la tard comme les regrettés Sharon Jones et Charles Bradley, le chanteur Lee Fields, originaire de Caroline du Nord, est un survivant de l’âge d’or de la soul. Après un demi-siècle à chanter l'amour et les chagrins, celui qui fut surnommé "Little JB" dans les années 70 a rejoint le label Daptone et son producteur Gabe Roth pour enregistrer son nouvel album Sentimental Fool.

Une collection de titres qui sonne comme un retour aux racines rhythm 'n' blues avec ses sonorités southern soul et teintées de blues, dont les orchestrations classieuses sont portées par cette voix rauque inimitable qui vous fend l'âme. Avec son orgue soulful, ses complaintes de cuivres et ses chœurs gospels la chanson titre de l'album nous plonge dans cette soul romantique bouleversante dont Lee Fields a le secret.

En début d'année Lee Fields a rejoint Gabe Roth dans les nouveaux studios Daptone à Riverside en Californie pour enregistrer ce nouveau sommet de soul intemporelle avec la crème des musiciens du label. « Grâce au travail de Gabe, j’ai l’impression que cet album me représente pleinement. L’émotion est au cœur de ma vie et donc de ma musique. Ce disque m’a permis de montrer de quoi je suis capable. Non pas que mes capacités vocales dépassent celles des disques précédents, mais je repousse mes limites dans la transmission des émotions. Je crois que je peux faire pleurer quelqu’un si je le veux » confie l'artiste.

L'album Sentimental Fool est attendu le 28 octobre prochain sur Daptone Records.

Lee Fields sera en concert en 2023:

le 03/02 - Le Bikini - Toulouse

le 04/02 - Le Transbordeur - Lyon

le 07/02 - Krakatoa - Bordeaux

le 09/02 - Antipode - Rennes

le 10/02 - Stereolux - Nantes

le 11/02 - Le 106 - Rouen

le 14/02 - Aéronef - Lille

le 16/02 - La Cartonnerie - Reims

le 17/02 - Le Trianon - Parisa