"Sequana", le chant universel de Souad Massi

La chanteuse, auteure et compositrice franco-algérienne Souad Massi, parisienne d'adoption, née de l’autre côté de la Méditerranée dans une famille de musiciens et de mélomanes, a toujours tenté d'échapper aux étiquettes. Repérée néanmoins dans la musique folk et le chaâbi, elle change de cap pour son dixième album Sequana, collaborant avec le producteur Justin Adams (Rachid Taha, Tinariwen, Robert Plant…). « Mon album tourne autour des rapports humains » dit-elle. L’exil, par exemple, avec la chanson Dessine-moi un pays, écrite pour « Ces gens qui s’agrippent aux avions qui partent de Kaboul lors du retour des Talibans. Mais aussi, parce que je ne peux souscrire aux discours de la peur qui se développent ici, pour créer un pays où l’on serait montré du doigt dès lors qu’on a une couleur différente du blanc» :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ce qui ne change pas, c'est son combat de militante pour la liberté, la justice et contre l'intolérance, son espoir de femme libre et aimante et une certaine nostalgie qui la nourrit et s’envole vers la lumière de son enfance. Sur Sequana, nom emprunté à la déesse de la Seine vénérée par les Gaulois pour ses dons de guérison, elle a invité des artistes inspirants comme la flûtiste Naissam Jalal ou le songwriter Piers Faccini. Avec eux, elle s'embarque vers le désert algérien, les territoires rock, folk, calypso, bossa, reggae ...

Publicité

Sequana sort le 14 octobre sur le label Backingtrack

En concert :

23/09 à Chalon sur Saône, Conservatoire Régional

- 11/10 Show Case au Bal Blomet à Paris avec Justin Adams

-18/10 à : Falaise, Le Forum

- 21/10 à St Rafael, Le palais des Congrès

- 8/11 à Les Clayes sous Bois, Espace Philippe Noiret jusqu'à la Salle Pleyel à Paris le 3 février 2023.

À réécouter : Carte blanche à Souad Massi Écouter plus tard écouter 1h 17