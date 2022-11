Seun Kuti revisite son afrobeat avec Black Thought

Alors que la Philharmonie de Paris célèbre l'œuvre musicale et politique de Fela Anikulapo-Kuti avec une exposition rétrospective, son jeune fils Seun continue de faire vivre l'afrobeat avec le groupe Egypt 80. Après les EP Night Dreamer Sessions et Live at Cult Studio, le saxophoniste et chanteur nigérian a décidé de revisiter trois titres de son album Black Kuti en collaborant avec le cofondateur de The Roots Black Thought.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le MC américain et Seun Kuti avaient déjà collaboré l'an dernier sur le titre When We Move sur l’album A Beautiful Revolution Pt. 2 du rappeur Common, les voici à nouveau réunis pour une poignée de nouvelles versions hip-hop torrides. Seun Kuti et Black Thought partagent sur le EP African Dreams leur vision percutante et militante de la musique comme sur le titre Kuku Kee Me (Remix) prônant sur des rythmes funky et des couplets cinglants un esprit de révolte pour le "pouvoir au peuple".

Publicité

« Black Thought délivre un message qui nous relie au futur, comprenant le présent et connaissant le passé. Un grand artiste qui vous aide à être au bon endroit et à la bonne place de l'histoire » déclare Seun Kuti à propos du MC qu'il considère comme un mentor depuis leur rencontre en 2019. Il faudra attendre le 9 décembre pour découvrir les reprises du duo des titres African Dreams et Bad Man Lighter. Black Thought a sorti cet été l'album Cheat Codes en collaboration avec le producteur Danger Mouse.