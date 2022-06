"Seventh String", nouvelle perle aérienne de Makaya McCraven

Inarrêtable, Makaya McCraven ? Depuis la sortie d’In The Moment en 2015, le Beat Scientist de Chicago a publié pas moins de six albums en six ans et ne semble pas prêt aujourd’hui à poser le sac. Batteur virtuose et compositeur de renom, fer-de-lance du label International Anthem aux côtés de Jeff Parker et d’Angel Bat Dawid, l’Américain fait souffler – avec d’autres – un vent de fraîcheur bienvenu sur le jazz contemporain.

Tandis qu’il publiait encore l’an dernier un album de remixes en forme d’hommage aux légendes du label Blue Note , le batteur annonce pour la rentrée un nouvel album studio baptisé In These Times. Une œuvre qu’il a écrite au fil des dernières années, tandis qu’il étoffait avec brio sa matière et ses instincts musicaux, et qui prendra la forme de ces onze compositions inédites enregistrées dans cinq studios et quatre salles de concert différentes.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Accompagné sur ce projet par une douzaine d’invités annoncés, parmi lesquels Jeff Parker, Junius Paul, Brandee Younger, Joel Ross ou encore Marquis Hill, Makaya McCraven en dévoile d’ores et déjà aujourd'hui un premier extrait aérien. Intitulé Seventh String, ce prélude où brillent comme toujours ses baguettes mêle la harpe à la guitare dans une mélancolie quasi-spectrale avant de s’illuminer à mi-parcours dans la lueur de flûtes célestes. Classe.