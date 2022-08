"Shake", la danse de la résilience de Santigold

Toujours dans sa quête d'expérimentations et de spiritualité, Santigold a voulu sur son nouvel album capturer le sentiment de survivre dans le monde moderne. Pendant le confinement de 2020 elle a fait appel à une multitude de producteurs et contributeurs comme Rostam, Boys Noize, Dre Skull, P2J, Nick Zinner, JakeOne, Illangelo, Doc McKinney, Psymun, Ricky Blaze, Lido, Ray Brady ou Ryan Olson. Pour le titre Shake, elle a improvisé ses paroles sur les beats groove envoyés par le producteur londonien Aaron Jerome aka SBTRKT.

« Il s’agit du sentiment au moment où vous sentez la vie couler à travers vous, le ravissement de tout cela. Il s’agit de notre résilience en tant qu’humains et de notre capacité à continuer à nous relever face aux difficultés, et à aller de l’avant » explique l'artiste originaire de Philadelphie.

Comme chaque titre de cet album transdisciplinaire, cette célébration de la résilience humaine est mise en image par une performance de Santigold filmée par Frank Ockenfels dans une vidéo inspirée par les images de manifestants de droits civiques arrosés avec des tuyaux d’arrosage haute pression par les autorités lors de leurs manifestations pacifiques; « La force et le courage qu’il leur a fallu, aux nombreux adolescents et jeunes adultes, pour endurer ce qu’ils ont fait et continuer, sont monumentaux. Cette vidéo est un hommage, dans laquelle j’essaye de m’épanouir en chantant tout en endurant la même douleur » ajoute Santi White dont l'album Spirituals sort le 9 Septembre sur son propre label Little Jerk Records. L'artiste avait déjà dévoilé les vidéos des titres Nothing, Ain't Ready et High Priestess.