"Silver", l'extase discodélique de Say She She

Avec ses productions analogiques et ses orchestrations classieuses, Colemine Records s'est imposé en quinze ans comme l'un des meilleurs pourvoyeurs de groove américain avec des artistes comme Kelly Finnigan et son groupe Monophonics, Black Pumas, Delvon Larr, Kendra Morris, GA20, Durand Jones ou encore Ghost Funk Orchestra. C'est sur son sous label Karma Chief que la maison de disque d'Ohio héberge l'exaltant combo soul de Brooklyn Say She She. Emmené par un trio vocal féminin et joyeusement féministe, le groupe nous avait déjà conquis l'an dernier avec les tribulations soul extatiques de son premier album Prism.

La grande fête neo-disco new-yorkaise se prolonge cette année car la Londonienne Piya Malik (membre d'El Michels Affair et ancienne choriste de Chicano Batman) et ses complices Sabrina Mileo Cunningham et Nya Gazelle Brown ont à nouveau invité la crème des musiciens groove de Big Apple pour graver leur deuxième aventure discographique fort justement nommée Silver.

Baptisées de la sorte en hommage au fameux Chic de Nile Rodgers, Say She She nous propulse à nouveau dans un maelström groove dansant et sensuel en multipliant les références musicales pour capturer la magie créative de sa soul discodélique et partager avec humour sa spiritualité collective. Usant d'harmonies rêveuses et de refrains irrésistibles, le groupe utilise habilement les doubles sens et l'humour en contemplant notre monde avec un regard féminin Ô combien précieux. Ballades soul old school, basse funk tonitruante, claviers cosmiques et rythmes post disco, envolées lyriques et psychédéliques, les trois sirènes new-yorkaises ne s'interdisent rien, pas même une incursion en français sur C'est si bon, pour réveiller la fièvre des années 80 des clubs de la ville. Cette collection excentrique de 16 titres soul a été enregistrée au studio Killion Sound à North Hollywood au début de l'année et produite par Sergio Rios (Orgone).

