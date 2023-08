Sirens Of Lesbos avec Bootsy Collins sur "8 Billion"

Deux ans après leur album fondateur SOL, les jeunes cinq complices de Bern poursuivent leur quête d'un groove futuriste et sensuel surfant sur la vague worldbeat d'un hip-hop psyché, d'un dub hédoniste, d'une pop mutante ou d'un funk galactique. Un parfait amalgame de chill-wave à la nonchalance urbaine que les sœurs chanteuses et coproductrices Jasmina et Nabyla Serag, les producteurs Melvyn Buss et Arci Friede, et Denise Häberli réinventent à nouveau sur un deuxième album prenant un contre-pied cosmique à la situation politique mondiale.

Dans ses explorations aux multiples influences, Sirens Of Lesbos a invité l'indétrônable bassiste étoilé Bootsy Collins, qui pose sa voix sur 8 Billion, dernier extrait entêtant de l'album Peace avant sa sortie le 22 septembre prochain. Claviers synth-pop, beats hip-hop et P-funk s'entrelacent langoureusement sur ce nouveau tour de force groove destiné aux futures générations.

Outre M. Bootzilla, Sirens Of Lesbos a convié sur son voyage cosmique et pacifique une pléiade d'invités comme le producteur de hip-hop Christo (J. Cole, JID, Earthgang), Erick The Architect, MC et producteur avec le groupe culte de hip-hop de Brooklyn Flatbush Zombies, le chanteur et auteur-compositeur de Washington DC dreamcastmoe et le poète-chanteur anglo-nigérian Joshua Idehen.

Le groupe Sirens Of Lesbos est en concert le 20 octobre au Pop Up à Paris.