"Slaying The Dream", le combat en musique d'Olga Amelchenko

Olga Amelchenko est née en Russie en 1988. Sa musique est inspirée par les lieux et villes où elle a élu domicile : Novossibirsk, Moscou, Berlin, Cologne ou Paris. Après Shaping Motions, et Live At Loft, elle sort son troisième album, Slaying The Dream sur le label Art District Music. Enregistré le 30 octobre 2020 au Zentrifuge Studio à Berlin, le disque a pour titre un chapitre de Women, Culture and Politics, écrit par l’autrice militante américaine Angela Davis, l'une des pionnières de la lutte contre le racisme aux États-Unis, qui malgré avoir échappé à la peine de mort, n’a jamais renoncé à ses combats.

L'album composé en pleine pandémie du Covid-19 est un condensé des émotions mélancoliques, des questionnements, des révoltes intérieures, des combats envisagés d' Olga Amelchenko à un moment où drame collectif, crises sociales et financières mettent à mal l'humanité. La saxophoniste, loin de ses proches restés en Sibérie, nourrit l'absence en écoutant beaucoup de jazz, de musique classique et de rock. «Entre les moments de l’écriture, de l’enregistrement et la sortie de l’album, il s’est passé énormément de choses. L’histoire récente ne m'a pas seulement affectée, mais a également laissé une forte empreinte sur mon travail. C’est devenu un impératif que ces considérations transparaissent dans ma musique. »

Comme pour beaucoup d'autres, le confinement a profondément marqué la jeune musicienne. «Je vis avec des questions éternelles concernant ma culture, mon identité, ma maison et mon sentiment d'appartenance». La musique pour sortir la tête hors des vagues, pour espérer, pour «Pour non seulement souhaiter une société juste mais être prêt à se battre pour elle, il faut se permettre d'en imaginer une» :

Née en 1988 en Russie, Olga Amelchenko a débuté son apprentissage musical par le chant dans un chœur à l’âge de 5 ans, puis elle se met au piano et à la dombra. Elle étudie la direction de chœur avant de se mettre au saxophone. En 2012, elle poursuit ses études en Allemagne. Diplômée d’une Licence en Performance Jazz en poche puis d’un master en Composition et Arrangement Jazz, elle joue sur la scène berlinoise et aussi en Russie, France, Hollande, Italie en tant que leader et sidewom

En concert :

Le 12 mai sur l'i-Boat, Bordeaux

Le 14 juin à L'Entrepôt, Paris