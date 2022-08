Slipknot dévoile le titre sépulcral "Yen"

Endeuillés il y a tout juste un an par la disparition du batteur et membre fondateur Joey Jordison, les héros masqués du metal américain continuent l'aventure avec leurs shows époustouflants et l'arrivée d'un septième album studio nommé The End, So Far. Les titans du Nu Metal avaient déjà gratifié leurs fans des titres The Chapeltown Rag et The Dying Song (Time To Sing), ils partagent aujourd'hui un troisième titre, Yen, tournant toujours autour des thèmes de la mort et de la fin.

« Nouvelle musique, nouvel art et nouveaux départs. Préparez-vous pour la fin » avait annoncé le percussionniste M. Shawn ‘Clown’ Crahan à propos du successeur de We Are Not Your Kind. Sur ce titre la voix de Corey Taylor plane sur une intro calme avant les déflagrations sonores entretenues par les riffs de Mike Thompson et James Root et les scratchs de Sid Wilson.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Enregistré pendant la pandémie et produit par le groupe avec la collaboration de Joe Barresi, The End, So Far sort le 30 septembre sur Roadrunner Records, label de longue date du groupe : « Sept albums, pas de Greatest Hits, pas de Best of, pas d'albums live, juste du rock'n'roll. C'est ce qu'on a donné » expliquait Clown en 2021.

Slipknot est en concert au festival Cabaret Vert de Charleville Mézières le 18 août prochain.