"Slow Redux", le tourbillon jazz de Oan Kim

Photographe et co-fondateur de l’agence MYOP, réalisateur de documentaires récompensé le mois dernier au Wildflower Film Award, Oan Kim étudié le piano dès son plus jeune âge, puis le jazz et le saxophone, la composition et la musique contemporaine. Après s'être tourné vers le rock indé le groupe Film Noir puis l'électro-rock avec le duo Chinese Army, l'artiste libérait l'an dernier toutes ses influences passées en créant ce qu'il appelle son Dirty jazz. Une musique aussi rêveuse qu'intense et sophistiquée dont la voix et les chorus de saxophone planent à nouveau sur ce nouveau titre Slow Redux.

Accompagné par Benoit Perraudeau à la guitare, Paul Herry Pasmanian à la basse et Simon Lemonnier à la batterie, Oan Kim signe un nouveau conte jazz cinématographique et hypnotique avec les rythmiques répétitives d'une batterie jazz, d'une basse rock et de claviers aux motifs itératifs sur lesquels tourbillonnent les chorus de cuivre. Un thème uptempo irréel que le réalisateur illustre par un film en forme de diaporama du quotidien d'un jeune homme dans un Paris où la réalité côtoie des images inquiétantes.

Oan Kim est en concert le 19 juillet au festival Jazz à Toulon.