"Slugs of Love", les dingueries pop de Little Dragon

Que préparent donc les Little Dragon ? Après un cinquième album décevant publié en 2017, la formation suédoise avait rassuré ses fans il y a trois ans avec la sortie de l’impeccable New Me, Same Us, un disque qui consacrait leur arrivée sur le label Ninja Tune mais aussi - et surtout - leur adresse intacte à projeter leur pop mutante dans un futur musical mouvant. Depuis lors, le combo de Yukimi Nagano a multiplié des rencontres excitantes ou prestigieuses, gravant de nouveaux titres avec Midland, FKJ, Kelsey Liu, ou encore Moses Sumney au fil de plusieurs petites sorties rafraichissantes.

Aujourd’hui, c’est avec des yeux très pétillants que reviennent les Suédois en dévoilant leur nouveau single Slugs of Love. Un titre qui, s'il n'annonce rien d'autre à ce stade, se fait on ne peut plus enjoué, pétri d’une dance-pop entêtante portée comme toujours par leur magnétique chanteuse, et qui évoque parfois les joyeuses dingueries passées de Devo. Little Dragon explique d’ailleurs dans un communiqué qu'ils imaginent la chanson "jouée par une bande de jeunes avec des bottes en caoutchouc aux couleurs étincelantes". Mais aussi, sous la forme de question secrète : "Saviez-vous que les limaces léopard exécutent une danse très sensuelle et acrobatique, un échange entre deux individus ayant le même système de reproduction ?". Merci pour l’info.