"Smile", la nouvelle fantaisie jazz-funk de DOMi & JD Beck

Ne vous fiez pas à leur look rétro et fantasque et encore moins à leur jeune âge, DOMi & JD Beck s'apprêtent à sortir leur premier album en inaugurant le label Apeshit fondé par le génie du groove américain Anderson .Paak en partenariat avec la maison Blue Note. Une consécration qui est le fruit d'une aventure commune débutée en 2018 pour la claviériste française de 22 ans et le batteur texan de 19 ans qui étrennent leur long format avec la vidéo loufoque d'un premier titre réalisée par Paak lui même et mettant en scène le bassiste californien et Mac DeMarco :

Née à Metz, Domitille Degalle est passée par le conservatoire à Paris puis par le Berklee College of Music avant de partager son art virtuose des claviers avec le batteur prodige de Dallas JD Beck. Ensemble les deux musiciens ont insufflé un vent de fraîcheur sur la scène jazz US avec leur créativité et des sets publiés sur la plateforme YouTube devenus aussitôt viraux. Un engouement remarqué par le gotha du jazz actuel; Mac Miller, Louis Cole, Robert Glasper, Thundercat ou Anderson Paak qui en a fait ses protégés et les a invités a participer à l’album de Silk Sonic (son projet avec Bruno mars) en co-écrivant le single Skate.

DOMi & JD Beck sont en concert le 10 septembre au festival Jazz à la Villette.

