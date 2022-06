Snarky Puppy annonce un nouvel album et dévoile "Trinity"

Installée à Brooklyn, la célèbre formation Snarky Puppy a décidé de revenir sur ses terres texanes pour enregistrer son treizième album, comme à ses débuts dans des conditions live. La joyeuse bande originelle d’amis de l’université de North Texas s'est depuis agrandi mais n'a rien perdu de sa force créative collective comme en témoignent les seize nouveaux titres d'Empire Central gravés au cours de huit nuits devant un public en studio à la Deep Ellum Art Company de Dallas.

Le combo multiculturel dirigé par Michael League était constitué pour ces sessions de trois guitaristes, quatre claviéristes, deux cuivres, deux anches, un violoniste, plusieurs percussionnistes et batteurs. Improvisations collectives et arrangements novateurs font la force de cette nouvelle oeuvre de fusion groove du groupe qui élargit un peu plus le large spectre de ses influences en s'aventurant sur les terres blues, hard rock, soul, gospel moderne, funk, prog-rock et jazz.

« Snarky Puppy a toujours été un groupe qui donne la priorité au son de la musique » explique le leader avant de rajouter « les chansons ont fini par être beaucoup plus directes et plus funky que celles de nos albums précédents. Je pense que cela reflète les nombreuses ambiances de la scène de la ville ». L'album contient également la dernière performance enregistrée du pionnier du funk des années 80 et parrain musical de Snarky Puppy, Bernard Wright, qui est décédé tragiquement à l'âge de 58 ans peu après les sessions d'enregistrement d'Empire Central.

L'album Empire Central sort le 30 septembre sur le label du groupe GroundUP Music.

Snarky Puppy est en concert:

le 23 juin au Rocher de Palmer (Cenon)

le 24 juin aux Nuit de Fourvières (Lyon)

le 9 juillet à Jazz à Juan (Juan les Pins)

le 1er octobre à Château Rouge (Annemasse)

le 9 octobre au Zénith de Paris

le 12 octobre au Nancy Jazz Pulsation