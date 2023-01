"Somebody From Badajoz", l'odyssée groove de Gecko Turner

Originaire de Badajoz, une ville à la frontière avec le Portugal, Fernando Gabriel Echave Peláez alias Gecko Turner a débuté au sein de groupes comme The Animal Crackers trouvant l'inspiration dans le blues, le rock, le flamenco ou le jazz. Au fil du temps et de ses voyages le multi-instrumentiste a ajouté dans son langage musical un funk exploratoire imprégné de sons brésiliens, africains, latino-américains et jamaïcains. Un groove métisse que l'artiste façonne avec un talent indéniable pour les orchestrations et arrangements inventifs sur lesquels il chante, en espagnol, en anglais ou en portugais, ses textes militants. « Cette entreprise qui consiste à se consacrer à la musique et à faire des chansons... c'est un jeu de longue haleine » déclare Gecko Turner qui présente son nouvel album le 24 février sur le label espagnol indépendant Lovemonk.

Sur ce cinquième album studio, le troubadour du groove jette son regard ironique sur nos sociétés avec sensibilité et humour en multipliant les nuances et les influences. Gecko Turner nous offre ainsi une large palette d'atmosphères et de textures sonores passant avec subtilité de la chaleur d'une ballade afro-brésilienne à des étrangetés soulfull et hypnotiques jusqu'à des tempêtes rythmiques P-Funk ou afro-disco-funk. Les tambours parlants nigérians se mêlent ici à des envolées orchestrales et aux choeurs ensoleillés des chanteuses, Deborah Ayo, Astrid Jones, Fani Ela Nsue et Miriam Solís.

Les cloches, les claves et autres trouvailles percussives créent un univers singulier, un fandango croise un rock caribéen, une guitare folk des chorus brûlants de cuivres, avant que le funk ne s'installe puissant et libérateur. Sur ce nouveau couronnement du groove, le compositeur joue du piano, des claviers, de la guitare et des percussions, accompagné par des musiciens originaires de sa région de l'Estrémadure comme avi Mojave (percussions), Álvaro Fdez ‘Dr. Robelto' (basse) et Rafa Prieto (guitare).