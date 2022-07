Son Little se libère de ses traumatismes sur "Like Neptune"

C'est dans une cabane surplombant le fleuve Delaware dans le nord de l'État de New York, qu'Aaron Earl Livingston alias Son Little a conçu les douze titres de son quatrième album Like Neptune. Se plongeant dans ses vieux cahiers d'écritures pendant la pandémie, l'artiste a pu affronter sa terreur existentielle, ses doutes et ses douleurs pour les transformer dans son home studio en une oeuvre rhythm n’blues et neo-soul lumineuse et libératrice attendue le 9 septembre via ANTI- Records.

« J'ai toujours eu l'impression de faire de la musique parce que je le devais, quelque chose à l'intérieur m'y obligeait. C'est la première fois depuis longtemps que je fais de la musique pour le pur plaisir de créer » confie Son Little adoubé à ses débuts en tant qu'auteur par The Roots, RJD2 ou Mavis Staples.

Après l'excellent album Aloha, l'artiste est revenu à son beat making pour créer le noyau de Like Neptune étoffé plus tard par des arrangements somptueux et des instruments enregistrés en live. « Considérez ces titres comme mon R&B Boy Band intérieur, une version différente de moi prend la tête de chaque chanson » déclare le soulman qui élève ici son art dans un vaste paysage créatif, s'installant définitivement comme le porte-flambeau légitime de la célèbre tradition musicale connue sous le nom de rhythm and blues en modernisant ses codes.

Son Little est en concert le 16 septembre à La Maroquinerie à Paris.