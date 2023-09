Sons Of Kemet dévoile l'inédit "The Junglist"

Parmi la multitude des projets novateurs de Shabaka Hutchings comme The Comet Is Coming ou The Ancestors, c'est sans doute son quartet Sons of Kemet qui a le plus défrayé la chronique. Une formation peu orthodoxe avec ses deux batteurs, Seb Rochford et Tom Skinner, et son tubiste Oren Marshall remplacé plus tard par Theon Cross. Fondé en 2011, le groupe londonien combinait dans une déflagration rythmique afro futuriste les racines caribéennes du saxophoniste, qui a grandi à la Barbade, avec la musique de la Nouvelle-Orléans et de l'Afrique de l'Ouest. Sons of Kemet (Kemet est l'un des premiers noms reconnus de l'Egypte ancienne et son dernier roi nubien s'appelait Shabaka) secouait ainsi la scène jazz européenne à coup de shows détonants avant de sortir son premier disque Burn en 2013.

Suivirent les albums Lest We Forget What We Came Here To Do, Your Queen is a Reptile et Black To The Future avant que les musiciens annoncent au cœur de l'été dernier qu'il "fermaient ce chapitre de la vie du groupe", Shabaka Hutchings et Theon Cross étant surchargés avec leurs différents projets et Tom Skinner officiant aux côtés de Thom Yorke et Jonny Greenwood au sein de The Smile. Le combo a décidé de fêter le dixième anniversaire de son premier album avec une édition remastérisée de Burn présentant le titre inédit The Junglist, une procession jazz qui sonne comme un ultime souffle rythmique et spirituel.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise