Soom T célèbre Bob Marley avec "No Worries"

MC écossaise d’origine indienne, Sumati Bhardwaj alias Soom T, a fait ses débuts dans le hip hop, les chansons de bhangra (musique populaire indienne) et la musique électronique avant de s'imposer sur la scène reggae dub underground britannique en posant son flow incisif sur une musique en perpétuelle évolution. Consacrée comme la reine du raggamuffin, l'artiste de Glasgow a enregistré une pléiade de titres militants avant de sortir son premier album Free as a Bird en 2015 et de rayonner à l'international.

Un an après Good, Soom T est de retour en octobre avec son sixième album The Louder The Better et plaque sa poésie urbaine et sa prose spirituelle sur un reggae dub plus pop et solaire que jamais. La chanteuse dévoile un nouveau titre en forme d'hommage lumineux à Bob Marley en perpétuant son message d'espoir dans la difficulté scandé dans les mots "No Worries, Everything’s Gonna Be All Right".

Cette nouvelle chronique spirituelle de nos sociétés, auto-produite via son label Renegade Masters, a été enregistrée entre le Brésil, le Royaume-Uni et la France avec une multitude de producteurs et de musiciens comme Kunta, le Français Tom Fire, le Brésilien Mauro Rabello, l'ingénieur du son des Wailers Christian Cowlin, les français de Irie Ites ou le duo basse/batterie anglais Mafia & Fluxy. Une nouvelle pépite roots reggae militante à découvrir sur scène en France notamment :

le 28/09 à Lille / Gare Saint Sauveur

le 21/10 à Strasbourg / La Laiterie

le 04/11 à Luxey / Musicalarue Party #1

le 01/12 à Rumilly / Quai des Arts