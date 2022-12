"Sorrowful Soil", les volcans maternels de Björk

L'insularité a-t-elle plus forte définition qu'en Islande ? Les quelques centaines de milliers de personnes qui peuplent ce pays des glaces font ainsi véritablement corps avec leur île, au point de développer une forme de symbiose étonnante et parfois mystique avec cet environnement à la fois hostile et magnifique. Parmi Sigur Ros, Emilíana Torrini , et quelques autres, Björk demeure aujourd’hui encore la plus fameuse ambassadrice musicale de sa terre natale, puisant de longue date dans les charmes hors norme de l’île pour développer sa composition polymorphe.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors qu’elle a publié son dixième album Fossora cet automne, l’icône islandaise vient de mettre en ligne un nouveau clip extrait de ce disque aussi sombre que puissant. Habituée à frapper les esprits de ses créations numériques impressionnantes (et encore récemment au fil d’une rave surnaturelle ), Björk offre aujourd’hui à son titre Sorrowful Soil une vidéo tournée sur fond d’éruption volcanique. Sur les pentes de la montagne Fagradalsfjall située à environ 40 kilomètres de Reykjavík, elle y chante son éloge à sa mère à proximité immédiate de coulées de lave en fusion, tandis que les chœurs profonds de l’ensemble Hamrahlid renforcent encore ce spectacle titanesque. Renversant.

Publicité