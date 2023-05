"Space Heavy", la nouvelle introspection de l'intrigant King Krule

Archy Marshall alias King Krule, (qui a débuté sa carrière sous le nom de Zoo Kid), sortait son premier album Six Feet Beneath the Moon il y a dix ans. Le style de l'auteur, compositeur, guitariste, chanteur, producteur fusionne entre pop, jazz, post-punk, cold-wave, trip-hop et indie-rock. De son chant singulier, il explore de nouvelles textures et réfléchit à l’amour dans notre univers cruel. Le clip réalisé par Jocelyn Anquetil le met en scène se réveillant sur une plage avec en toile de fond, les aventures d'un chien et de son petit insouciant découvrant le monde :

Archy Marshall a vu le jour à Southwark, un quartier sud de Londres. Son cœur balance entre sa ville natale et Liverpool. Cet entre-deux, il l'affectionne et c'est ainsi que son quatrième album studio a été conçu entre ces deux cités inspirantes qu’il a fait siennes. Façonné par ses expériences de vie positives et négatives, sous le regard du producteur Dilip Harris et de ses compagnons de longue date Ignacio Salvadores (saxophone), George Bass (batteur), James Wilson (basse) et Jack Towell (guitare), grâce à l'amour, King Krule s'évade de notre univers qu'il voit s'écrouler. L'album Space Heavy porté par le label indépendant XL Recordings (Adele, Ibeyi, Radiohead) semble néanmoins plus apaisé que les précédents, probablement nourri de sa récente paternité.

En concert en France :

Les 6 et 7 novembre au Trabendo à Paris