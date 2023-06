" Special Key ", le vertige addictif de Mazalda

Né en 2002, le collectif Mazalda, orchestre de rue à ses débuts, s’est toujours donné pour mission de faire naître un dancefloor éphémère sur des musiques venant des quatre coins cardinaux. Plus tard, il évolue vers une instrumentation plus électrique et un système de multi-sonorisation (avec 40 trompes) nommé Turbo Clap Station. Dès 2014 Mazalda fait une incursion dans le raï avec le chanteur Cheb Lakhdar et le derboukiste Mohamed Ben Amar. En 2015, le sulfureux chanteur algérien Sofiane Saïdi les rejoint. Ensemble, ils signent l'album El Ndjoum et arpentent les scènes de France et d'Algérie.

Le 26 mai dernier, le groupe devenu quartet, sortait son sixième album studio instrumental, Special Key, écrit pendant la période des confinements liés à la pandémie de Covid. Un bijou enivrant et une incitation irrésistible à la libération des corps. La fête commence avec le titre Choubi et son clip signé par Peter The Moon, réalisé en stop-motion, un procédé qui consiste à animer à la main des objets ou des papiers en 2D ou 3D image par image :

Avec ce nouvel "album-épopée-radio kaléidoscopique", Adrien Spirli aux synthétiseurs, Stéphane Cézard au saz et aux guitares, Lucas Spirli au synthé-basse et Yann Lemeunier aux percussions embarquent les âmes festives dans leur grand barouf rythmique survitaminé et sans frontières, à coup de breakbeats, claptraps, elektrobağlama, orgue électrique, pulse afrobeat et autres sons foisonnants.

L'album Special Key est sorti le 26 mai sur le label Airfono.

En concert :

le 2 juin - FGO - Paris - Event FB

le 3 juin - Délices Perchés - Notre Dame de Mésage

le 8 juin - Festival part en Live - Bourg Saint Maurice

le 9 juin - Scène Sauvage - Wildersbach

le 16 juillet - Les Vieilles Charrues - Carhaix

le 25 juillet - Festival des Chants des Muses - Lac d'Issarlès

le 28 août - Festival Sur Saulx sur scène - Saudrupt

le 10 sept - Jazz au Sommet - Saint-Genest-Malifaux

le 23 sept - Festival Friction(s) à Annemasse