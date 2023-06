"Spirit 2.0", le retour radieux de Sampha

C’est le retour d’une voix d’or. Celle de Sampha, ce jeune surdoué londonien qui a essaimé sur bien des disques parmi les plus essentiels de la dernière décennie. Sollicité par les plus grands, jusqu’à Kendrick Lamar pour son dernier album Mr. Morale & the Big Steppers, le trentenaire longtemps sous l’aile de Richard Russell peut aborder l’été avec cette force tranquille qu’il dégage de longue date auprès de ses fans. Et notamment chez tous ceux qui guettent la suite de son magnifique premier album Process, un disque de R&B futuriste pétri de beauté et de fragilité couronné en 2017 par le Mercury Prize.

Avec la mise en ligne de Spirit 2.0, c’est donc la première page de ce prochain album qui semble s’écrire aujourd’hui. Ce nouveau morceau est le premier titre original de Sampha depuis six ans, et il lève probablement un coin du voile sur les trajectoires sonores actuellement poursuivies par le Londonien. Son timbre, bien sûr, en demeure le fil rouge avec son cortège d’intonations si harmoniques qui forgent de longue date sa griffe.

Mais Spirit 2.0 semble aussi porter quelque chose de neuf au creux de ses arrangements, une forme d’hybridation sophistiquée entre la matière électronique et les baguettes du génial Yussef Dayes invité pour l’occasion. Le batteur n’est d’ailleurs pas le seul complice à nourrir ce single aérien, les voix de la New-yorkaise Yaeji et celle de Lisa-Kaindé Diaz d’Ibeyi étant également de la partie pour le faire voler plus haut encore. A suivre (de près).