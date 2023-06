"Spirits", la musique cosmique de The Circling Sun

Influencé par des sources aussi diverses que Alice et John Coltrane, Yusef Lateef, Pharoah Sanders, Tom Waits ou encore Mulato Astatke, le collectif fondé au milieu des années 2000, composé de musiciens de jazz recherchés, producteurs et DJ de Tāmakai Makaurau (Auckland) se sont réunis sous le nom de The Circling Sun. Le groupe de musiciens mené par Julien Dyne prend son envol avec l'album Spirits sorti en mai dernier sur Soundway Records. Les formes musicales afro, latines sont présentes ainsi que les influences funk et psychédéliques.

D’un Korg psyché à un saxophone survolté en passant par les riffs de cor, les nappes et soli de claviers ou les ondulations d’une harpe, Cameron Allen (sax ténor et percus), Guy Harrison (piano et percus), Jong-Yun J.Y Lee ( flûte), Julien Dyne (batterie), Ben Turua (basse), Finn Scholes (vibraphone) sont en symbiose. Ils subliment leur musiques avec les chœurs de chanteurs et chanteuses des îles du Pacifique et maoris. Leur musique à la fois rétro et contemporaine rend aussi hommage à l'héritage et à la culture d'Aotearoa.

Cet album aux orchestrations luxuriantes est mixé à la manière des enregistrements vintage. Les plages de synthétiseurs et le modulaire Buchla de Cory Champion sont rajoutés pour une touche plus moderne.