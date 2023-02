Squid de retour avec un swing chaotique

Ils furent un temps l’un des groupes anglais les plus surveillés du moment. Eux, c’est Squid, cinq gamins de Brighton qui ont embrassé la cause d’un rock indomptable et qui ont forgé leur réputation sur scène, au fil de concerts féroces et bien souvent à guichets fermés, avant de publier leur premier essai Bright Green Field il y a deux ans de cela. Alors que le genre se lamentait depuis longtemps de ne pas trouver ses nouveaux héros, ce quintet cabré fit alors figure de promesse solide (avec quelques autres ) pour une relève qui semble trouver plus que jamais son inspiration dans le meilleur de l’expérimentation.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Accompagnés depuis lors par le label Warp Records, maison historique des explorations électroniques anglaises mais qui a également ouvert de longue date son catalogue à bien d’autres esprits libres, les cinq de Squid viennent d’annoncer la sortie en juin prochain de O Monolith, un second album forgé dans le tumulte de leurs dernières tournées. "Les gens étaient tellement impatients de voir de la musique live que nous pensions pouvoir jouer n'importe quoi, même si c'était inachevé, explique ainsi le leader du groupe Ollie Judge via un communiqué. Sous une forme ou une autre, nous avons joué environ 80 % de "O Monolith", la plupart du temps sans paroles."

Publicité

Un disque prometteur, de nouveau produit par le fidèle Dan Carey, et qui se découvre d’ores et déjà au travers d’un premier extrait tout juste mis en ligne. Inspiré par la fameuse toile galante de Jean-Honoré Fragonnard et servi par un clip totalement disruptif, Swing (In A Dream) forme ainsi une nouvelle chevauchée post-punk piquée d'une forme de groove cérébral, et marquée par un ultime break instrumental où plane sur ce chaos génial une trompette surgie de nulle part. Bingo.