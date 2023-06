"St. Charles Square", les guitares possédées de Blur

Dernière ligne droite pour Blur. Damon Albarn et sa bande viennent ainsi de mettre en ligne un nouvel extrait de The Ballad of Darren, le neuvième album studio de cette formation ô combien emblématique de la brit-pop. Les quatre Londoniens avaient créé la surprise en novembre dernier en annonçant leur retour sur scène par la (très) grande porte avec un concert géant programmé au stade de Wembley le 8 juillet prochain. Le mois dernier, ils comblaient encore davantage leurs fans en annonçant ce nouveau disque assorti d’un premier single un brin nostalgique, et forgé dans le creuset alternatif typique de certaines productions passées du groupe.

Changement d’ambiance pourtant aujourd’hui avec la sortie de St. Charles Square, le second single de The Ballad of Darren. Ce nouveau titre prend ainsi la tangente du précédent et laisse ici Graham Coxon mener la danse au son d’une guitare particulièrement possédée. “St. Charles Square est un endroit où l’on trouve des fantômes de monstres”, affirme d’ailleurs Albarn à propos de ce nouveau morceau. Un titre sauvage qui croise plusieurs influences musicales du groupe, le chant nonchalant de son leader surfant avec flegme sur l’électricité jubilatoire de son comparse. Bingo.