"Streets of Minarets", les dialogues de haute-volée de Dhafer Youssef

La musique imprégnée de soufisme de Dhafer Youssef plane entre jazz, musique traditionnelle, indienne, arabe et classique. Avec le bijou d’élégance et de finesse qu’est ce neuvième album Streets of Minarets, on ne peut qu'être en empathie avec la quête spirituelle de l’artiste qui se met à nu. Un disque maturé en cinq ans et nourri de l'extraordinaire musicalité de musiciens hors-normes qui transcendent sa musique :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« D’habitude, je compose d’abord la musique, explique t-il. Ensuite, je pars à la recherche des musiciens qui pourraient l’interpréter. Avec Street of Minarets, j’ai fait exactement l’inverse. C’était une expérience nouvelle pour moi. » Le Sunset Studio de Los Angeles a accueilli cette réunion au sommet. Herbie Hancock aux claviers, Marcus Miller à la basse, Dave Holland à la contrebasse, Nguyên Lê à la guitare, Vinnie Colaiuta à la batterie et Ambrose Akinmusire à la trompette. Le flûtiste Rakesh Chaurasia et le percussionniste Adriano Dos Santos Tenori ont quant à eux, enregistrés leurs parties à Paris. Le mixage a été réalisé à Lyon dans le studio de Nguyen Lê.

Publicité

L'album témoigne des voyages de Dhafer Youssef à travers l’Europe, la Turquie, les États-Unis, l'Afrique .... Sa voix, elle, traverse les octaves. « J’y chante différemment, en utilisant des effets avec lesquels j’ai grandi. Notamment le son des mégaphones pour l’appel à la prière . » Et lorsque certaines compositions prennent une tournure funk, on est toujours aux anges.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Streets of Minarets sort le 10 février sur le label Back Beat Edition

En concert à la Seine Musicale le 17 février à Boulogne Billancourt.

À réécouter : Les vibrations du monde de Dhafer Youssef Club Jazzafip Écouter plus tard écouter 1h 05