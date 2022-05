Suede annonce un nouvel album et dévoile un premier titre

Suede n’a pas encore dit son dernier mot. Le groupe de Brett Anderson vient tout juste d’annoncer la sortie d’un nouvel album intitulé Autofiction en septembre prochain, le neuvième pour ces pionniers de la brit-pop des années 90 qui ont entre temps connu les secousses du succès comme celles de l'ombre, mais aussi un split suivi d’une reformation au début de la dernière décennie. Depuis lors, le quintet londonien semble poussé par le vent de l'inspiration et l’envie de jouer, comme en témoigne la fréquence élevée de ses dernières sorties et la mise en boite d’un quatrième disque en moins de dix ans.

Tandis que Suede rode actuellement ses nouvelles compositions sur les scènes des capitales européennes, le groupe anglais en profite donc pour mettre en ligne un premier extrait d’Autofiction baptisé She Still Leads Me. Un titre musclé qui n’hésite pas à ferrailler avec des riffs de guitare puissants et qu’Anderson a composé en forme d’hommage à sa défunte mère. "Autofiction est notre album punk. Pas de sifflets ni de cloches, précise le chanteur. Juste nous cinq dans une pièce, avec tous les problèmes et les erreurs révélés ; le groupe lui-même exposé dans tout son désordre primitif".

