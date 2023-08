Sufjan Stevens annonce l'album "Javelin"

Depuis plus de 25 ans, le songwriter folk laisse vagabonder ses appétences spirituelles vers des territoires expérimentaux naviguant avec aisance de l’electronica, à la pop ou encore au rap alternatif. Trois ans après les échappées atmosphériques et synthétiques de The Ascension, le natif de Détroit annonce la sortie en octobre de l'album Javelin. Sufjan Stevens y conjugue à nouveau ampleur musicale et émotionnelle, sculptant une symphonie de ballades introspectives aux arrangements luxuriants à l'instar de ce premier titre mélancolique So You Are Tired sur lequel sa voix désarmante murmure avec douceur la douleur et l'espoir entourée de chœurs éthérés, de couches de piano, de guitare et de percussion.

Comme souvent, Sufjan Stevens a mis ses talents d'auteur et de multi-instrumentiste pour graver seul chez lui ses orchestrations magnifiques, aidé par les harmonies de quelques amis proches comme Adrienne Maree Brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui et Nedelle Torrisi et par le guitariste Bryce Dessner sur un titre. Un voyage intime et sublimement mélancolique qui se termine par une reprise de There's A World, merveille mystique de Neil Young tirée de l'album culte Harvest.