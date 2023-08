"Summing Up", le conte electro-soul lyrique de Steven Bamidele

Obsédé par une volonté inaltérable de trouver son propre univers sonore, Steven Bamidele a pris son temps pour sculpter méticuleusement sa soul d'avant-garde en explorant notamment le potentiel créatif de la musique électronique. Né au Nigéria, il a passé ses années de formation dans le Suffolk, avant de déménager à Brighton et de signer son premier EP Uncrowded. Sous le pseudonyme Mirror Signal, l'artiste a été sélectionné par Gilles Peterson pour la compilation Brownswood Bubblers 11, puis repéré par Jamie Cullum en 2016 pour se produire au Montreal Jazz Festival.

C'est sur le label défricheur de Brighton, Tru Thoughts, que le producteur et chanteur présente le 15 septembre, son premier album Summing Up. Un chef d'œuvre neo-soul introspectif sur lequel l'artiste utilise l'exploration lyrique comme une forme d'auto-thérapie, abordant avec sincérité les thèmes de l'enfance, de l'identité raciale, de la culpabilité et des problèmes de santé mentale.

"Je suis un grand fan des gens qui font ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que n'importe qui dit, allant à contre-courant, s'entêter. Je pense que les meilleurs résultats en art sortent de cette attitude" déclare l'auteur-compositeur dont la musique unique s'inspire autant de Marvin Gaye que Radiohead, James Blake ou Lianne La Havas. Sur les neuf ballades soulful de Summing Up, la magnifique voix de fausset voix de Steven Bamidele semble planer, sublimée par la complexité d'une production qui surprend et séduit en défiant les standards avec ses textures de synthé et ses rythmes syncopés qui s'entremêlent avec raffinement.