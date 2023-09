"Sunday Morning", l'arc-en-ciel R&B de Resavoir

Après les rythmes de chambre et la guitare bossa du premier titre Inside Minds, le trompettiste et claviériste Will Mille dévoile un peu plus la deuxième œuvre de son collectif avec la ballade R&B Sunday Morning. Un titre lumineux, enregistré avec les voix d'Elton Aura et Whitney, qui illustre à la perfection le travail d'orfèvre du producteur et sa signature légère et mélodique au service d'une vision singulière du jazz.

Une musique orientée vers le rythme, dépouillée et spontanée, mais toujours orchestrée, qui avait déjà fait le succès de Resavoir en 2019 avec un premier album déjà porté par le label novateur International Anthem. En 2020, il a loué un studio dans une ancienne usine d'orgues Hammond B3, dans le nord-ouest de Chicago, et invité à des jams en plein air sa myriade de complices virtuoses de Chicago comme Akenya Seymour (claviers, voix), Irvin Pierce (saxophone), Lane Beckstrom (basse), Jeremy Cunningham (batterie), Macie Stewart (violon) ou encore Matt Gold (guitare).

La pandémie a renforcé sa volonté de faire évoluer son chemin créatif et spirituel. "Resavoir est une pratique de composition, un lieu, un sentiment et le reflet de la communauté qui m'entoure" explique le compositeur qui considère la musique comme un exercice de lâcher prise ; "Un seul changement d'accord a le pouvoir de divertir complètement ma journée entière et de me procurer un sentiment de paix et d'émerveillement. Ce sont les meilleurs moments lors de la création musicale, les moments de transformation et de guérison" rajoute-t-il.

Enraciné dans l'esprit collaboratif de la scène hip-hop, Miller a abandonné le système très rigide d'apprentissage du conservatoire de jazz d'Oberlin pour créer ce son singulier qui l'a amené à collaborer avec le groupe indépendant Whitney et la crème du hip hop, Mac Miller, ASAP Rocky, Chance The Rapper, Lil Wayne ou SZA. Avec Resavoir, il laisse son collectif improviser sur ses samples et boucles créés en amont, puis retravaille en overdub les morceaux, ajoutant parfois des musiciens supplémentaires pour parfaire ses compositions complexes et ses mélodies qui rayonnent sur ce nouvel album dans une symphonie soul jazz moderne d'atmosphères luxuriantes et de sérénades de synthés.

