"Sunrise State", le groove sensuel et psyché d'Abraxas

Née en Uruguay, Carolina Faruolo a grandi entouré des rythmes tropicaux de la cumbia et du parfum psychédélique de la chicha. Un amour pour les saveurs latines et un groove hors d'âge qu'elle a savamment distillé au sein de Los Bitchos avant de quitter le combo rock britannique pour des aventures solo. Après son projet Well Yeah, la guitariste s'est associée à Danny Lee Blackwell, fondateur du groupe psyché rock Night Beats. Pendant les périodes de confinement, la musicienne londonienne et le multi-instrumentiste texan se sont associés à distance pour composer sous le nom d'Abraxas les douze titres de l'album Monte Carlo, attendu le 28 octobre 2022 sur Suicide Squeeze Records.

Les deux musiciens se sont inventés leur propre évasion, une échappée musicale sans âge dans une jungle exotique et brumeuse de sonorités hypnotiques, de mélodies chorales, de cumbia rêveuse, de rythmes dub, de topicalia mutante ou de psyché-funk anatolien. Danny Lee Blackwell a enregistré ses contributions avec l'aide de l'ingénieur Chris Maciel dans son studio à Pomona, en Californie tandis que Faruolo a enregistré ses parties à Manchester, en Angleterre, à Brunswick Mill. Une aventure extatique dont le duo livre un premier titre avec le clip de Sunrise State, un songe psychédélique au groove sensuel.

« La planète Abraxas est un monde peuplé de jungles, de rivières couvertes de brume, de panthères tapies dans la nuit, de centres commerciaux désolés, de citadelles néolithiques et de murs usés par le sable. Les nuits y sont généralement brumeuses et l’air rempli de sons de cigales et de tambours lointains » déclare Danny Lee Blackwell.