"Sweet Harmony", le chill pacifiste de Sirens of Lesbos

Enfin des nouvelles de Sirens of Lesbos. Révélation il y a deux ans du festival Eurosonic, le jeune quintet suisse avait transformé l’essai quelques mois plus tard en publiant un prometteur premier album, navigant sur une dizaine de titres entre groove métissé, dub hédoniste et synth-pop glamour. Un disque de chill-wave futuriste, totalement anachronique au regard du confinement mondialisé alors en vigueur, mais qui projetait d’autant plus cette formation aux mille influences dans les starting-blocks de l’année à venir.

On savait, depuis cette sortie, les Sirens of Lesbos férus de (bonnes) références, telles que celles qui emplissent l’entêtant How Many Miles qui fit office de locomotive de leur premier disque. Quelques temps plus tard, cette bande de vingtenaires s’attaquait encore à une autre pépite oubliée, le vénérable I See Stars du duo germanique Supersempfft auquel ils offraient alors une relecture toute en rondeurs. Mais depuis lors, plus rien ou presque au point de questionner la suite de leur aventure pourtant on ne peut plus engageante.

Un silence qui vient (heureusement) d’être rompu aujourd’hui avec l’annonce de la sortie prochaine de Peace, leur second album qui pourrait prendre la forme d’un contre-pied cosmique du groupe à la situation politique mondiale. En témoigne ainsi la relecture de Sweet Harmony dévoilée par le quintet en guise de prélude à ce long-format, une réinvention contemporaine de l’un des plus grands hits de The Beloved.

Alors qu’il souffle cette année ses trente bougies, ce titre sensuel des Britanniques demeure à l’écoute une sorte de triomphe pop-house des dancefloors de la décennie 90 au point que ses accents kitsch ont fini par taper dans l’œil des jeunes Suisses. En résulte cette version downtempo du morceau pétri d’un groove apaisant (et délesté du saxophone originel), tandis que le chant envoûtant des deux sœurs Jasmina et Nabyla Serag s’enroule de nouveau parfaitement autour de ce kaléidoscope inclassable.