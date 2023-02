Tagua Tagua sublime le sentiment amoureux sur "Tanto"

Prodige brésilien de la scène actuelle de São Paulo, le producteur Felipe Puperi a officié au début des années 2010 au sein du combo groove rock Wannabe Jalva en tant que chanteur et guitariste. En quête d'une nouvelle identité sonore, l'auteur-compositeur publie deux EPs sous le nom de Tagua Tagua, Tombamento Inevitável (2017) et Pedaço Vivo (2018), annonciateurs de son premier album Inteiro Metade encensé pour son brillant cocktail de psychédélisme tropical, d'effluves soul et de funk. Sur sa nouvelle oeuvre, Tanto , l'artiste a préféré une approche plus minimaliste comme pour mieux sublimer les émotions du sentiment amoureux qu'il chante dans un ténor basculant parfois dans le fausset.

Une collection de ballades amoureuses sur lesquelles planent les fantômes de la soul des sixties dansant sur un amalgame contemporain de pop psychédélique luxuriante, de néo-soul langoureuse et de couleurs brésiliennes. L'album manœuvre subtilement entre les différentes dynamiques, entre l'épure et des orchestrations riches de cordes et de synthés soyeux, délivrant un groove séducteur que Felipe Puperi a écrit et enregistré seul dans un studio de la banlieue rurale de Sao Paulo. Un album aux mélodies sensuelles et aux timbres oniriques mixé par la suite par Tiago Abrahão, complice du groupe Wannabe Jalva, et masterisé par Brian Lucey (The Black Keys, Chet Faker).

