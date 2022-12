Terry Hall, chanteur des Specials, est mort

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs de chansons et paroliers que ce pays a jamais produit ». C’est avec ces mots emplis d’émotion que The Specials vient d’annoncer dans la nuit sur les réseaux sociaux la disparition de leur frère d’armes Terry Hall, chanteur emblématique de la formation ska de Coventry. Icône du mouvement britannique Rock Against Racism de la fin des années 70, le groupe anglais s’était fait le témoin d'un pays rongé par le chômage, la violence et le racisme avec son damier noir et blanc, symbole d'unité dans le melting-pot anglais et ses hymnes ska : Gangsters, A message to You Rudy, ou encore Too Much Too Young.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Né en 1959 et originaire lui-même de Coventry, Terry Hall avait rejoint très vite ce groupe en devenir à la fin des années 70 avant de connaitre le succès en 1981 avec l’emblématique Ghost Town qui se classa plusieurs semaines en tête des ventes au Royaume-Uni. Avec la fin de la vague ska, le groupe se sépara peu après ce hit avec seulement deux albums au compteur et trois de ses membres dont Terry Hall partirent alors fonder Fun Boy Three, trio aux inspirations davantage new-wave. Dans les années 80 toujours, Terry Hall fonda The Colourfield dans la même lignée musicale sans connaitre pour autant le même succès. Plus tard, il signa deux albums solo dans les années 90 avant de collaborer par la suite notamment avec Sinéad O’Connor, Damon Albarn, ou encore Tricky.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2008, The Specials annoncèrent une reformation surprise pour une série de concerts avant de publier un troisième album original dix ans plus tard, les premières compositions originales du groupe depuis la sortie de Ghost Town en 1981. En 2021, Terry Hall reprenait une nouvelle fois le micro de sa verve militante sur un ultime album de la formation britannique, un disque de reprises de protest songs publiées dans un Royaume-Uni bousculé par le Brexit, la montée du nationalisme et la pandémie. "Sa musique et ses performances enrobaient la véritable essence de la vie... la joie, la douleur, l'humour, la lutte pour la justice, mais surtout l'amour", écrit encore sur les réseaux sociaux le groupe à propos de son chanteur disparu, louant sa "musique remarquable et sa profonde humanité".