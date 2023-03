"The Aquatic Museum", les abysses pop de Claire Parsons

Tel un miroir dans lequel se reflètent nos existences imaginaires, la pop de chambre de Claire Parsons prend ses aises dans des fonds sous-marins inexplorés et riches de vie. Son nouveau projet The Aquatic Museum en harmonie avec l’environnement, réunis musiciens et artistes multimédias. On pénètre dans cet univers fascinant avec le titre introductif instrumental et son clip magnifique réalisé par la plasticienne et scénographe Jeanne Held :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Bienvenue dans l'ailleurs absolu du collectif The Aquatic Museum de Claire Parsons rassemblant des artistes qui par ailleurs mènent chacune, chacun leur propre chemin : le musicien-développeur d'applications luxembourgeois Laurent Peckels ; l'altiste américaine et chef du trio à cordes bruxellois In praise of folly, Nicole Miller; la violoniste belge Maia Frankowski (orchestre symphonique La Monnaie): la violoncelliste luxembourgeoise Annemie Osborne; le batteur et pianiste franco-luxembourgeois Jérôme Klein; le guitariste israélien Eran Har Even, ainsi que le big band belge Q-Some Big Band. Sur le titre Trash Tub arrangé superbement par Manten Van Gils, cordes, instruments électroniques, chœurs, piano et guitare nous guident dans ce monde flottant d'une beauté obsédante qui se révèle parfois inquiétant :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

D'origine britannique, Claire Parsons a étudié le piano, la guitare classique et électrique, le chant classique et jazz. Elle compose pour divers groupes, Arthur Possing Trio, Aishinka, Archipélagos, deLäb Orchästra. Elle écrit aussi pour le théâtre et joue dans divers groupes et projets nationaux et internationaux. Après un premier EP, OnOff avec le guitariste israélien Eran Har Even (figure importante de la scène jazz hollandaise), elle sortait en 2020, son premier album In Geometry en quintet.

Entre jazz, pop et musique contemporaine, lignes fluides, arrangements orchestraux dense et harmonies luxuriantes, la voix claire et agile de la jeune femme et ses textes introspectifs habités de mondes intérieurs florissants, naviguent dans un vaste champ de possibles et nous plongent dans une expérience sonore ambitieuse propice à rêver ou à philosopher :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album The Aquatic Museum sort le 25 mai.

Notez qu' une application digitale vous transportera dans ce musée aquatique et vous guidera à travers les pièces de l'édifice virtuel dès le mois d'avril.