The Arcs poursuit son odyssée rock avec "Electrophonic Chronic"

Dans la multitude des productions du leader des Black Keys, apparaissait en 2015 le supergroupe The Arcs et cet album Yours, Dreamily, devenu depuis un classique pour tous les fans de garage-rock old school aux effluves soul et psychédéliques. Un long-format aussitôt suivi du EP The Arcs vs. The Inventors Vol. I puis de quelques singles en 2016 avant que l'aventure ne soit endeuillée par le décès du batteur Richard Swift en 2018.

Durant ces trois ans de collaboration Dan Auerbach, Leon Michels, Nick Movshon, Homer Steinweiss et Swift n'ont jamais cessé d'enregistrer : « Quel que soit l’endroit, qu’on se trouve à New York, Nashville, L.A. ou dans la ville natale de Swift, Cottage Grove, dans l’Oregon, nous trouvions toujours un moyen pour nous réunir dans un studio d’enregistrement » explique Auerbach qui annonce la sortie de l'album Electrophonic Chronic sur son label Easy Eye Sound et rend hommage à Swift sur le titre Heaven Is A Place, :

« Nous avons probablement gravé entre 80 et 100 titres car, après la sortie de Yours, Dreamily, nous n’avons jamais cessé d’enregistrer. C’était tellement chouette d’être de nouveau en studio, nous étions toujours en train de composer » rajoute Leon Michels qui coproduit avec Dan Auerbach l'album Electrophonic Chronic dont les douze titres ont été enregistrés avec le line up originel de The Arcs à Nashville, dans les studios Easy Eye Sound de Auerbach, à New York aux studios Electric Lady, ainsi que dans le studio de Leon Michels, Diamond Mine.