"The Boy From Haeundae Beach", les voyages sonores extatiques de Ki !

Christian Ki Dall est né en Corée du Sud, vivant dans un orphelinat du district de Haeundae de la ville portuaire Busan. C'est au Danemark qu'il a trouvé une famille d'adoption avant de développer son goût pour la musique officiant en tant que musicien dans des groupes comme Spacemen 3, The Telescopes ou Death Valley Sleepers ou en tant que producteur pour le guitariste de Sting, Rufus Miller, Dør nr. 13 ou le groupe soul D/troit. L'artiste signe sous le nom de Ki ! son premier album The Boy From Haeundae Beach, une collection de vingt titres aussi éclectiques qu'irrésistibles qu'il a composés pendant deux ans trouvant l'inspiration dans ses racines asiatiques comme dans son parcours musical multiple.

Un album qui pourrait bien être une mixtape universelle ou un carnet de voyage tant les musiques de la planète fusionnent avec élégance dans les songes et les émotions du compositeur qui propose une version instrumentale ou chantée de notes griffonnées de photographies vieillies ou de dessins au crayon. Dans cette fresque intemporelle Ki ! rend hommage aux musiciens qui l'ont inspiré comme Fela Kuti, Sharon Jones, George Harrison, J Dilla, Gil Scott-Heron, Curtis Mayfield, Link Wray ou Duke Ellington sur une reprise de Mood Indigo. Avec un grand raffinement il mêle guitare vietnamienne style Vong Co et soul, rap et easy listening, ballade mélancolique française et sons psychés, guitares folk ou électriques, afrobeat, blues, ethio-jazz des sixties, funk old scool et G-funk, beats hip hop, doo wop ou rock indie. Une première oeuvre d'une grande richesse tant dans les arrangements que dans les couleurs musicales.

